Москва27 авг Вести.Черноморские порты Украины, через которые проходило до 90% зерна, заблокированы, и Сулинский канал на Дунае не спасет украинский экспорт. Об этом в разговоре с MK.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что у Сулинского канала Дуная скопилась очередь из 70 судов, корабли ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт.

Эксперт отметил, что ВС РФ фактически заблокировали порты Украины в Черном море, судовладельцы не рискуют заходит в одесские порты.

Дунайские порты Измаил, Рени, Килия (в составе порта Усть-Дунайск) — это не глубоководные порты Одессы, Ильичевска (Черноморска), Южного, которые являлись ключевыми хабами для контейнерных и зерновых перевозок. Дунай — это не море. Сулинский канал — это бутылочное горлышко. Он просто не рассчитан на такой огромный поток судов сказал Дандыкин

Он также призвал перекрыть последнюю крупную водную артерию, по которой Украина получает военные грузы из Румынии.