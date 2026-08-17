Москва17 авг Вести.Ударами по портовой инфраструктуре российская армия лишила Украину возможности экспортировать 80-90% грузов, которые могли отправляться морем. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в интервью ИС "Вести".

Украину отрезали от 80-90% объемов грузов, которые могли бы быть отправлены на экспорт. Экспорт осуществлялся в значительной степени через порты, оставшиеся под контролем киевского режима. Это бьет по финансированию режима подчеркнул эксперт

Он добавил, что изменить логистические цепочки на Украине почти нереально.