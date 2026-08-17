Москва17 авгВести.Ударами по портовой инфраструктуре российская армия лишила Украину возможности экспортировать 80-90% грузов, которые могли отправляться морем. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в интервью ИС "Вести".
Украину отрезали от 80-90% объемов грузов, которые могли бы быть отправлены на экспорт. Экспорт осуществлялся в значительной степени через порты, оставшиеся под контролем киевского режима. Это бьет по финансированию режимаподчеркнул эксперт
Он добавил, что изменить логистические цепочки на Украине почти нереально.
Электровозы становятся представителями "Красной книги" украинской промышленности, потому что работа по уничтожению подвижного состава Украины и транспортных узлов идет системно. Поэтому при отсутствии возможности доставить груз через порты Украины повышается нагрузка на железнодорожный-автомобильный транспорт. Все эти объемы доставить практически нереально. Так что последствия будут и для ВСУ тожесчитает Александр Дудчак