Москва17 авг Вести.Украина потеряла до 30% поставок топлива из-за ударов российских военных по судам и инфраструктуре портов страны на Черном море. Об этом сообщил местному изданию "Новости.Live" украинский эксперт и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей сказал эксперт

По его словам, из-за блокады морского коридора поставщикам пришлось переориентироваться на наземные маршруты, что привело к огромным пробкам и нагрузке на контрольно-пропускные пункты на западной границе страны.

На рынке сегодня мало кто думает о цене. Все сосредоточены на том, как привезти. Потому что это очень серьезная проблема, гораздо более важная, чем цена. Ведь когда не будет горючего, тогда будет реальная беда добавил Куюн

Ранее 17 августа Минобороны РФ отчиталось о нанесении ударов российскими войсками по инфраструктуре портов Одессы и Измаила, которая использовалась в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ).