Потери Украины от блокады черноморских портов оцениваются в 1,5 процента ВВП Reuters: потери Украины от блокады портов Одессы составляют 1,5 процента ВВП

Москва12 сен Вести.Экономические потери Украины из-за блокады портов в Черном море оцениваются приблизительно в 1,5 процентного пункта ВВП. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на украинского министра экономики и окружающей среды страны Александра Кравченко.

По словам министра, остановка работы портов поставила под угрозу экспортные доходы Украины общей суммой около 40 миллиардов долларов. Как сообщает агентство, через них страна отгружала сельхозпродукцию, железо и сталь.

Общие экономические потери от атак и фактической блокады портов оцениваются примерно в 1,5 процентного пункта ВВП цитирует Кравченко Reuters

Кроме того, украинский министр заявил, что на Украине ожидается очень трудная зима с точки зрения состояния энергетики и экономической ситуации в стране. Речь идет об ограниченных бюджетных возможностях и финансовых ресурсах Киева.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили сухогруз в порту Одесса, перевозивший грузы для украинских боевиков.