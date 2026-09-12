Москва12 сенВести.Российская армия поразила сухогруз в порту Одесса, который перевозил грузы для украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ведомство отчиталось о продолжении атак по морским портам на Украине и судам, которые действуют в интересах ВСУ.
В результате ударов по порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУговорится в сообщении
Ранее в субботу МО РФ сообщило об ударах по порту Черноморск Одесской области, где хранилось военное имущество украинской армии. В результате атаки были поражены два сухогруза с вооружением и техникой для ВСУ, а также морской буксир.