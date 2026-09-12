МО РФ: в порту Одессы было поражено судно с военным грузом ВСУ

ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом ВСУ в порту Одессы МО РФ: в порту Одессы было поражено судно с военным грузом ВСУ

Москва12 сен Вести.Российская армия поразила сухогруз в порту Одесса, который перевозил грузы для украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство отчиталось о продолжении атак по морским портам на Украине и судам, которые действуют в интересах ВСУ.

В результате ударов по порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ говорится в сообщении

Ранее в субботу МО РФ сообщило об ударах по порту Черноморск Одесской области, где хранилось военное имущество украинской армии. В результате атаки были поражены два сухогруза с вооружением и техникой для ВСУ, а также морской буксир.