Москва12 сенВести.Российские войска в ходе ночных ударов поразили два сухогруза и объекты портовой инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, использовавшиеся для разгрузки и хранения военного имущества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сухогрузы доставляли вооружение и технику для ВСУ. Кроме того, был поражен морской буксир.
В Минобороны уточнили, что удары наносились высокоточным оружием различных типов и ударными беспилотниками.
Ранее военное ведомство сообщило о поражении российскими войсками в ночь на субботу объектов портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области.