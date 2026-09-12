Минобороны: ВС РФ поразили два сухогруза в порту Черноморск Одесской области

Российские военные поразили два сухогруза в порту Черноморск Минобороны: ВС РФ поразили два сухогруза в порту Черноморск Одесской области

Москва12 сен Вести.Российские войска в ходе ночных ударов поразили два сухогруза и объекты портовой инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, использовавшиеся для разгрузки и хранения военного имущества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сухогрузы доставляли вооружение и технику для ВСУ. Кроме того, был поражен морской буксир.

В Минобороны уточнили, что удары наносились высокоточным оружием различных типов и ударными беспилотниками.

Ранее военное ведомство сообщило о поражении российскими войсками в ночь на субботу объектов портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области.