МО РФ: нанесены удары по сухогрузам и танкеру у Черноморска и в районе Одессы

МО РФ заявило об ударах по морским целям в порту Черноморска и в районе Одессы МО РФ: нанесены удары по сухогрузам и танкеру у Черноморска и в районе Одессы

Москва4 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по суднам в украинском порту Черноморск и в акватории Черного моря в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поражены: ... в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз" говорится в сообщении оборонного ведомства

По данным министерства, там находилось военно-техническое имущество, поставленное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными странами.

Также в МО сообщили, что в акватории Черного моря восточнее Одессы были поражены сухогруз и танкер с комплектующими для производства беспилотников, боеприпасами и горючим для ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что в период с 29 августа по 4 сентября российские военные нанесли по объектам украинской армии один массированный и 17 групповых ударов.