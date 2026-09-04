Москва4 сенВести.Российские военнослужащие в период с 29 августа по 4 сентября нанесли один массированный и 17 групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары нанесены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности.
Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 17 групповых ударовотмечается в сообщении
В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения дронов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 4 сентября российские военнослужащие нанесли массированные удары по морским судам, логистическим центрам, портам и энергетической инфраструктуре Украины, которые используются в интересах ВСУ.