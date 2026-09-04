Появилось видео удара дрона по зданию СБУ в Киеве

Опубликованы кадры прилета беспилотника по зданию СБУ в Киеве Появилось видео удара дрона по зданию СБУ в Киеве

Москва4 сен Вести.Опубликованы кадры удара беспилотника по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), который расположен на Владимирской улице в Киеве.

Согласно предварительным данным, удар пришелся туда, где находится кабинет руководителя ведомства. Глава СБУ Александр Поклад подтвердил попадание БПЛА в здание, расположенное напротив Софийского собора.

Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на интервью экс-главы СБУ Малюка сообщает, что после начала конфликта сотрудники службы покинули здание на Владимирской и перебрались в запасные офисы по соображениям безопасности.

Удар по офису СБУ подтвердил и Владимир Зеленский. Он пообещал "зеркально ответить на этот удар".