Зеленский назвал "позорной" перестрелку между СБУ и ГУР в Киеве Зеленский прокомментировал перестрелку СБУ и ГУР в Киеве

Москва2 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram-канале отреагировал на перестрелку между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины, произошедшую в Киеве. Зеленский назвал инцидент "абсолютно позорной ситуацией" и пообещал, что все участники понесут ответственность.

Как сообщил Зеленский, он уже провел разговор с генпрокурором Русланом Кравченко. Офис генпрокурора и ГБР займутся выяснением обстоятельств произошедшего.

Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб в отношении участников случившегося заявил Зеленский

Зеленский уже уволил главу департамента СБУ после стрельбы в Киеве.

2 сентября Киеве произошла перестрелка между сотрудниками двух спецслужб. Столкновения произошли ночью и утром в киевском микрорайоне Березняки, а также на улице Юрия Шумского, 10, когда сотрудники ГУР, по свидетельствам украинских СМИ, попытались задержать представителей СБУ. Служба безопасности Украины сообщила, что во время проведения спецоперации в Киеве на ее сотрудников напала группа военнослужащих.