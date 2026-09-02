"Только из-за денег": Килинкаров назвал причину перестрелки ГУР и СБУ в Киеве Килинкаров объяснил причину перестрелки ГУР и СБУ в Киеве

Москва2 сен Вести.Причиной перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) могли быть только финансовые вопросы. Такое мнение ИС "Вести" высказал политик Спиридон Килинкаров.

В частности, появилась версия, что конфликт между ГУР и СБУ мог произойти из-за вопроса о "крышевании" мошеннических колл-центров.

Первые колл-центры организовывались и тренировались на украинцах. Потом, когда они стали показывать высокий уровень доходности, то вызвали интерес у соответствующих спецслужб Украины, которые решили эти колл-центры "крышевать". Только из-за финансов, из-за денег может быть такого рода столкновение между спецслужбами Украины уверен Килинкаров

Также в СМИ были сведения, что стрельба могла произойти из-за задержания СБУ заместителя командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК - признан в РФ террористической организацией) Степана Каплунова.

Ясно одно, что берут зама по боевой работе террористической организации РДК, которая до этого совсем недавно, в буквальном смысле схлестнулась с группировкой "Азов" (запрещенная в РФ террористическая группировка). И у радикалов Украины очень много претензий к РДК. И поэтому, судя по всему, мы наблюдаем сейчас разборку заявил политолог Сергей Карнаухов

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу департамента СБУ после стрельбы в Киеве.