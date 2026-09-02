Украинские СМИ опубликовали видео перестрелки между сотрудниками ГУР и СБУ

Опубликованы видеокадры перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве Украинские СМИ опубликовали видео перестрелки между сотрудниками ГУР и СБУ

Москва2 сен Вести.Видеокадры перестрелки, которая произошла в киевском микрорайоне Березняки с участием, предположительно, сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), опубликовали украинские СМИ.

В видеозаписи виден конфликт между вооруженными людьми в камуфляжной форме, который перерастает в перестрелку. Далее один из участников инцидента падает на землю, а другой наносит по нему удар ногой.

В Киеве в результате произошедших минувшей ночью перестрелки убит сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, еще двое ранены, сообщили украинские СМИ.

СБУ сообщила, что во время проведения спецоперации в Киеве на ее сотрудников напала группа военнослужащих.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал инцидент "абсолютно позорной ситуацией" и пообещал, что все участники понесут ответственность.