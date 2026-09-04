Зеленский: БПЛА попал в центральное здание СБУ в Киеве

В Киеве беспилотник атаковал главное здание СБУ Зеленский: БПЛА попал в центральное здание СБУ в Киеве

Москва4 сен Вести.Беспилотник атаковал центральное здание Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской в Киеве, сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, глава СБУ Александр Поклад подтвердил попадание БПЛА в здание, расположенное напротив Софийского собора.

Зеленский также заявил, что беспилотник был направлен непосредственно в кабинет главы СБУ. Он пообещал "зеркально ответить на этот удар".

Заявление прозвучало на фоне конфликта ГУР и СБУ, который развернулся пару дней назад. Зеленский после перестрелки сообщил о кадровых решениях.