Москва3 сен Вести.Ротация в управленческих структурах, которую осуществил глава киевского режима Владимир Зеленский, могла также привести к стычке сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) в Киеве. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Эта стычка – последствие запущенной Зеленским ротации. Зеленский в июне-июле решил заменить кабинет министров и подмять под себя функционал тех служб, который он вынужден был уступить на фоне прошлогоднего картонного майдана. Тогда он был вынужден уступить, а сейчас решил это все зачистить. Сюда же относится и "зачистка" Федорова и ряда персонажей, которые вымазались и компрометируют Зеленского. Ну и тут прошла борьба за контроль над спецслужбами заявил Родион Мирошник

Дипломат уточнил, что Зеленский в сложившихся условиях старается полностью взять контроль над силовыми структурами.

Есть противостояние между Национальным антикоррупционным бюро Украины и спецслужбами, которые подчиняются Зеленскому. Он стремится, чтобы все спецслужбы, подчиненные украинской власти, были у него под рукой и подчинялись непосредственно ему сказал дипломат

1 сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками двух украинских спецслужб - СБУ и ГУР. Украинские СМИ писали, что спецслужбы не поделили между собой мошеннические колл-центры; в результате погиб один из сотрудников ГУР, еще двое были ранены. Зеленский 2 сентября уволил начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ, а также потребовал от спецслужб провести расследование и принять кадровые решения.