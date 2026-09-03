Москва3 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет подчинить себе все украинские спецслужбы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Дипломат прокомментировал перестрелку в центре Киева между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР).

По большому счету СБУ получила карт-бланш от Зеленского на монополизацию всех силовых структур. Здесь [врио главы СБУ Александр] Поклад и [глава офиса Зеленского и бывший начальник ГУР Кирилл] Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в этом смысле сцепились. Потому что Буданов хочет сохранить ГУР за собой как некий столп, который является его охранной структурой, подшефной. А Зеленский хочет, чтобы это все подчинялось ему. И он больше доверяет Покладу, который предпочитает сам участвовать в пытках, издевательствах, избиениях людей, планировал террористические операции. Даже в кругах спецслужб украинских о нем отзываются как об откровенном подонке