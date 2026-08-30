Москва30 авгВести.Главная задача Запада заключается в том, чтобы руками Украины устраивать теракты в России.
Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Главная задача Запада - использовать усилия террористического объединения Украины против Россииотметил Мирошник
Он выразил уверенность, что противодействовать террористическим методам можно только объединением стран.
Но Запад считает, что терроризм в отношении России допустимконстатировал посол
Ранее Мирошник заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к стратегии террористической войны. Каждый день он отдает приказы на совершение военных преступлений, добавил посол.