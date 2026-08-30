Мирошник: главная задача Запада состоит в том, чтобы устраивать теракты в России

Мирошник рассказал о главной задаче Запада на Украине Мирошник: главная задача Запада состоит в том, чтобы устраивать теракты в России

Москва30 авг Вести.Главная задача Запада заключается в том, чтобы руками Украины устраивать теракты в России.

Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Главная задача Запада - использовать усилия террористического объединения Украины против России отметил Мирошник

Он выразил уверенность, что противодействовать террористическим методам можно только объединением стран.

Но Запад считает, что терроризм в отношении России допустим констатировал посол

Ранее Мирошник заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к стратегии террористической войны. Каждый день он отдает приказы на совершение военных преступлений, добавил посол.