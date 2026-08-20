Москва20 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к стратегии террористической войны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ на Горловку в ДНР.

Террористическая война - это стратегия, которую избрал Зеленский, давая приказы на совершение ежедневных военных преступлений написал Мирошник в своем канале в MAX

Также представитель МИД РФ заявил, что Киев, получая значительные поставки вооружений от европейских стран и не сталкиваясь с реакцией Запада на свои действия, резко увеличил число ударов по населенным пунктам в прифронтовой зоне. По словам Мирошника, целями таких атак становятся гражданские жители и объекты гражданской инфраструктуры.

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки на центр города пострадали пять мирных жителей.