В центре Горловки при атаке БПЛА ранены 5 человек Пятеро жителей Горловки пострадали в результате атаки ВСУ

Москва19 авг Вести.Украинские беспилотники атаковали центр города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадали пять мирных жителей, сообщил глава городской администрации Иван Приходько в мессенджере MAX.

По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до пяти говорится в публикации

По информации Приходько, в результате атаки повреждены учреждение здравоохранения, два гражданских автомобиля и одна единица электротранспорта.