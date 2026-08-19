Москва19 авгВести.Украинские беспилотники атаковали центр города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадали пять мирных жителей, сообщил глава городской администрации Иван Приходько в мессенджере MAX.
По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до пятиговорится в публикации
По информации Приходько, в результате атаки повреждены учреждение здравоохранения, два гражданских автомобиля и одна единица электротранспорта.