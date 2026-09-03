Сотрудникам СБУ и ГУР предъявлены обвинения после перестрелки в Киеве Генпрокурор Украины сообщил о предъявлении обвинений сотрудникам СБУ и ГУР

Москва3 сен Вести.Спустя два дня после вооруженного инцидента в центре Киева украинские правоохранители предъявили обвинения фигурантам перестрелки. Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, речь идет о сотруднике Службы безопасности Украины и военнослужащем Главного управления разведки.

По фактам применения огнестрельного оружия двум участникам событий предъявлены обвинения: сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР написал Кравченко в своем Telegram-канале

Действия сотрудника СБУ квалифицированы по статье о превышении служебных полномочий с применением оружия, что грозит ему от 3 до 8 лет лишения свободы. Военнослужащему ГУР инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, что предусматривает наказание от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Генпрокурор признал, что инцидент вызвал "значительный общественный резонанс". Он также заявил, что "назначен комплекс экспертиз" для установления всех обстоятельств, и отметил, что уже озвученные версии произошедшего "существенно отличаются одна от другой".

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, ранее возглавлявший ГУР, встал на сторону своих бывших подчиненных. Сам Зеленский уволил начальника департамента СБУ и потребовал от спецслужб провести расследование.