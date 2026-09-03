Перестрелку в Киеве назвали элементом войны спецслужб Мирошник: перестрелка между СБУ и ГУР - продолжение борьбы между спецслужбами

Москва3 сен Вести.Произошедшая на днях перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) является продолжением давнего противостояние. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России и вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Они, конечно, не поделили принадлежность. То есть к кому они? Как говорится, чьих вы будете? На самом деле, это, конечно, продолжение борьбы между спецслужбами, которые на самом деле заигрались, и это определенные отголоски давнего противостояния указал дипломат

Мирошник отметил, что фактические это противостояние по линии структур происходит и на персональном уровне.

Еще в 2022 году возникло противостояние между Александром Покладом - известный подонок, который от представителя харьковской ОПГ с легкой руки Зеленского возглавил СБУ - и заклятым Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Тот сейчас переместился в офис Зеленского, но тем не менее оставил за собой кураторство Главного управления разведки уточнил Мирошник

Он также уточнил, что замкомандира "Русского добровольческого корпуса" (РДК - признан в РФ террористической организацией) Степан Каплунов, из-за которого и мог начаться конфликт, в действительности выполняет самые грязные задачи ГУР.

СБУ в попытке накопать компромат на Буданова и на эту службу разведки поймали одного из этих деятелей (речь о Каплунове – прим.ред.), неделю его били, а, когда он вышел, то сказал, что оговорил. И вот это все вылилось, конечно, в прямое противостояние спецслужб заметил Мирошник

Ранее после конфликта со стрельбой в Киеве Владимир Зеленский уволил начальника департамента СБУ и потребовал от спецслужб провести расследование.