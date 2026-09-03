Москва3 сенВести.Комментируя перестрелку, которая произошла в киевском микрорайоне Березняки с участием, предположительно, сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), военный корреспондент Александр Коц призвал их "продолжать в том же духе".
По его словам, которые приводит KP.RU, он точно не знает, что стало причиной перестрелки.
Сам факт, что спецназ двух украинских спецслужб сцепился из-за выруси, вызывает чувство глубокого удовлетворения. Продолжайте в том же духе, не сдерживайтесьотметил Коц
Военкор предположил, что перестрелка могла начаться из-за денег, связей, влияния или "конкретного " ландскнехта", который слишком много знает".
В Киеве в результате произошедших в ночь на 2 сентября перестрелки убит сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, еще двое ранены, сообщили украинские СМИ.
СБУ сообщила, что во время проведения спецоперации в Киеве на ее сотрудников напала группа военнослужащих. Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь назвал инцидент "абсолютно позорной ситуацией" и пообещал, что все участники понесут ответственность.