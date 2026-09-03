Военкор Коц о перестрелке СБУ и ГУР в Киеве: продолжайте в том же духе

Военкор Коц призвал СБУ и ГУР "не сдерживаться" в вопросе междоусобицы Военкор Коц о перестрелке СБУ и ГУР в Киеве: продолжайте в том же духе

Москва3 сен Вести.Комментируя перестрелку, которая произошла в киевском микрорайоне Березняки с участием, предположительно, сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), военный корреспондент Александр Коц призвал их "продолжать в том же духе".

По его словам, которые приводит KP.RU, он точно не знает, что стало причиной перестрелки.

Сам факт, что спецназ двух украинских спецслужб сцепился из-за выруси, вызывает чувство глубокого удовлетворения. Продолжайте в том же духе, не сдерживайтесь отметил Коц

Военкор предположил, что перестрелка могла начаться из-за денег, связей, влияния или "конкретного " ландскнехта", который слишком много знает".

В Киеве в результате произошедших в ночь на 2 сентября перестрелки убит сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, еще двое ранены, сообщили украинские СМИ.

СБУ сообщила, что во время проведения спецоперации в Киеве на ее сотрудников напала группа военнослужащих. Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь назвал инцидент "абсолютно позорной ситуацией" и пообещал, что все участники понесут ответственность.