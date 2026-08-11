Москва11 авгВести.Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве комплекс, в котором хранились ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, речь идет о транспортно-логистическом центре Киев-3, который также известен как офисно-складской комплекс "Сан-парк".
Поражен в городе Киеве крупный складской центр площадью около 50 тысяч квадратных метров, осуществлявший хранение ударных БПЛА (ФПВ – до 15 тысяч единиц), в том числе оснащенных тепловизионными камерами ("Бешкет", "Спук", "Комик-А" и "Горобец"), наземных станций управления и комплектующих к нимговорится в заявлении
Кроме того, в украинской столице нанесен удар по терминалу "Новой почты", который обеспечивал хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства дронов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ в ночь на 11 августа нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины, расположенным в Киеве и Запорожье.