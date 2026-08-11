В Минобороны перечислили пораженные в Киеве цели ВС РФ поразили в Киеве складской центр "Сан-парк", где хранились ударные дроны

Москва11 авг Вести.Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве комплекс, в котором хранились ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, речь идет о транспортно-логистическом центре Киев-3, который также известен как офисно-складской комплекс "Сан-парк".

Поражен в городе Киеве крупный складской центр площадью около 50 тысяч квадратных метров, осуществлявший хранение ударных БПЛА (ФПВ – до 15 тысяч единиц), в том числе оснащенных тепловизионными камерами ("Бешкет", "Спук", "Комик-А" и "Горобец"), наземных станций управления и комплектующих к ним говорится в заявлении

Кроме того, в украинской столице нанесен удар по терминалу "Новой почты", который обеспечивал хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства дронов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ в ночь на 11 августа нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины, расположенным в Киеве и Запорожье.