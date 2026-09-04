Захарова ответила цитатой из "Собачьего сердца" на слова Пашиняна Захарова иронично ответила цитатой Булгакова на слова Пашиняна

Москва4 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала цитатой из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о 102-й российской военной базе.

Вы мужчина или женщина написала Захарова в своем Telegram-канале, процитировав произведение Булгакова

Ранее СМИ сообщили, что Ереван не считает присутствие российской базы жизненно необходимым, однако пока официально не ставил вопрос о ее выводе. Пашинян заявил, что армянские власти не будут возражать, если Россия сама решит вывести военный объект.

При этом, по его словам, Армения готова обсудить дальнейшее присутствие базы, если Москва заинтересована в ее сохранении.