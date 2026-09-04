Москва4 сенВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала цитатой из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о 102-й российской военной базе.
Вы мужчина или женщинанаписала Захарова в своем Telegram-канале, процитировав произведение Булгакова
Ранее СМИ сообщили, что Ереван не считает присутствие российской базы жизненно необходимым, однако пока официально не ставил вопрос о ее выводе. Пашинян заявил, что армянские власти не будут возражать, если Россия сама решит вывести военный объект.
При этом, по его словам, Армения готова обсудить дальнейшее присутствие базы, если Москва заинтересована в ее сохранении.