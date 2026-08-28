Москва28 авгВести.Риторика правительства премьера Армении Никола Пашиняна подрывает сотрудничество Еревана с Москвой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала недавние заявления секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о готовности Еревана принимать на своей территории россиян, желающих уклониться от прохождения военной службы.
С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Высказывания Алена Робертовича Симоняна считаем провокационными. По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрассказала Захарова
Ранее дипломат заявила, что Пашинян "вешает лапшу на уши" соотечественникам, когда пытается переложить всю ответственность за ход армяно-азербайджанского конфликта на Организацию Договора о коллективной безопасности.
Она подчеркнула, что Россия содействовала мирному урегулированию, и отметила, что Пашинян делает заявления об обратном, чтобы скрыть собственную негативную роль в этих событиях.