Захарова обвинила власти Армении в разрушении сотрудничества с Россией Захарова: власти Армении своей риторикой подрывают сотрудничество с РФ

Москва28 авг Вести.Риторика правительства премьера Армении Никола Пашиняна подрывает сотрудничество Еревана с Москвой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала недавние заявления секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о готовности Еревана принимать на своей территории россиян, желающих уклониться от прохождения военной службы.

С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Высказывания Алена Робертовича Симоняна считаем провокационными. По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас сказала Захарова

Ранее дипломат заявила, что Пашинян "вешает лапшу на уши" соотечественникам, когда пытается переложить всю ответственность за ход армяно-азербайджанского конфликта на Организацию Договора о коллективной безопасности.

Она подчеркнула, что Россия содействовала мирному урегулированию, и отметила, что Пашинян делает заявления об обратном, чтобы скрыть собственную негативную роль в этих событиях.