Захарова ответила Пашиняну на заявление о действиях ОДКБ и России в 2022 году Захарова призвала Пашиняна перестать вешать лапшу на уши населению Армении

Москва28 авг Вести.Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно перестать "вешать лапшу на уши" населению республики, пытаясь снять с себя ответственность за развитие армяно-азербайджанского конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова главы армянского правительства о том, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы не выполнили свои обязательства в сфере безопасности, когда в 2022 году началось обострение на участке границы между Арменией и Азербайджаном.

Никол Воваевич, выборы в вашей стране прошли. Можно больше уже не вешать лапшу на уши своему населению. Наберитесь мужества и хотя бы один раз скажите правду, как все было на самом деле. В сентябре 2022 года произошло обострение на участке армяно-азербайджанской границы. Россия оказывала содействие с целью достижения мирного урегулирования. Армения тогда обратилась в ОДКБ, и ОДКБ, вопреки вашей лжи, оперативно отреагировала написала Захарова

Она призвала Пашиняна перестать снимать с себя вину, а также перекладывать ответственность на Россию, ОДКБ и Азербайджан.

Ранее стало известно, что в программе армянского правительства на 2026-2031 годы Москва не указана в качестве стратегического партнера Еревана. После этого Пашинян заявил, что у Армении имеются основания не считать Россию таким партнером.