Пашинян заявил об основаниях не считать Россию стратегическим партнером Армении Пашинян: у Армении имеются основания не считать Россию стратегическим партнером

Москва27 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у республики имеются основания не считать Москву стратегическим партнером.

В ходе брифинга премьеру задали вопрос, почему Россия не указана как стратегический партнер Армении в программе правительства.

После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство... это же должно означать стратегическое партнерство... Если сейчас напишем стратегическое партнерство, вы спросите, почему Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности. Что я должен ответить вам? ответил Пашинян

В сентябре 2022 года азербайджанские военные оккупировали территории неподалеку от армянского города Джермук. Глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян сообщал, что силы Азербайджана вторглись на территорию республики в направлении Джермука на 7,5 километров.

Ранее спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что Ереван не настроен на ухудшение отношений с Москвой.