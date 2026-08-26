Рубинян: Ереван не делает ничего, что могло бы испортить отношения с Москвой

Спикер парламента Армении: Ереван не настроен на ухудшение отношений с Россией Рубинян: Ереван не делает ничего, что могло бы испортить отношения с Москвой

Москва26 авг Вести.Спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что Ереван не делает ничего, что могло бы испортить отношения с Москвой.

Мы всегда были искренними. И мы не делаем ничего, что могло бы ухудшить отношения с Россией. Наоборот, мы все делали и делаем, чтобы иметь нормальные, добрососедские, дружественные отношения сказал Рубинян в ходе брифинга

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС "Вести" заявил, что Армении не следует вести лживую политику, и если она принимает закон о намерениях вступить в Евросоюз, то не вправе использовать возможности ЕАЭС и обманывать его участников. По словам Володина, со стороны Армении это цинично и неправильно.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян.

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение страны в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.

Рубинян также отметил, что Ереван не принимает решения о выходе из ОДКБ, так как свободен в своем выборе. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Ереван волен покинуть ОДКБ, если Армения не нуждается в членстве в организации.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена возвращаться в работу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ожидает исключения из нее. По его словам, Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ как минимум в ближайшие пять лет.