Москва26 авгВести.Спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что Ереван не делает ничего, что могло бы испортить отношения с Москвой.
Мы всегда были искренними. И мы не делаем ничего, что могло бы ухудшить отношения с Россией. Наоборот, мы все делали и делаем, чтобы иметь нормальные, добрососедские, дружественные отношениясказал Рубинян в ходе брифинга
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС "Вести" заявил, что Армении не следует вести лживую политику, и если она принимает закон о намерениях вступить в Евросоюз, то не вправе использовать возможности ЕАЭС и обманывать его участников. По словам Володина, со стороны Армении это цинично и неправильно.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян.
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение страны в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
Рубинян также отметил, что Ереван не принимает решения о выходе из ОДКБ, так как свободен в своем выборе. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Ереван волен покинуть ОДКБ, если Армения не нуждается в членстве в организации.
Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена возвращаться в работу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ожидает исключения из нее. По его словам, Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ как минимум в ближайшие пять лет.