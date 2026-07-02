Пашинян: Ереван не ставит задачи создать кризис в отношениях с Москвой

Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией, заявил Пашинян Пашинян: Ереван не ставит задачи создать кризис в отношениях с Москвой

Москва2 июл Вести.Ереван никогда не ставил перед собой задачу создать кризис в отношениях с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам главы армянского правительства, власти действуют исключительно в рамках интересов Армении.

Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и Россией сказал Пашинян

Премьер добавил, что Ереван не игнорирует интересы ни одного партнера. При этом, подчеркнул Пашинян, Армения не может ставить их выгоду выше интересов республики.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе армянской стороны. Глава правительства Армении также заявлял, что рассчитывает на проведение в ближайшее время контактов с президентом России Владимиром Путиным.