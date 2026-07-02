Москва2 июлВести.Ереван никогда не ставил перед собой задачу создать кризис в отношениях с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По словам главы армянского правительства, власти действуют исключительно в рамках интересов Армении.
Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и Россиейсказал Пашинян
Премьер добавил, что Ереван не игнорирует интересы ни одного партнера. При этом, подчеркнул Пашинян, Армения не может ставить их выгоду выше интересов республики.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе армянской стороны. Глава правительства Армении также заявлял, что рассчитывает на проведение в ближайшее время контактов с президентом России Владимиром Путиным.