Москва7 июнВести.Никакой реальной напряженности в отношениях между Ереваном и Москвой не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Политик после голосования на парламентских выборах в республике ответил на вопросы журналистов о состоянии отношений с РФ.
Напряженности в отношениях с Россией нет. Это искусственная напряженность. Отношения с РФ имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважениисказал он
Выборы в парламент Армении стартовали утром 7 июня.
Ранее российская сторона выражала обеспокоенность в связи с попытками армянских властей отстранить от участия в выборах крупнейшее оппозиционное движение "Сильная Армения" и партию "Процветающая Армения".