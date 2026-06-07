Пашинян: диалог с Москвой строится на институциональной основе и взаимоуважении

Пашинян назвал напряженность в отношениях с Россией искусственной и надуманной Пашинян: диалог с Москвой строится на институциональной основе и взаимоуважении

Москва7 июн Вести.Никакой реальной напряженности в отношениях между Ереваном и Москвой не существует, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Политик после голосования на парламентских выборах в республике ответил на вопросы журналистов о состоянии отношений с РФ.

Напряженности в отношениях с Россией нет. Это искусственная напряженность. Отношения с РФ имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении сказал он

Выборы в парламент Армении стартовали утром 7 июня.

Ранее российская сторона выражала обеспокоенность в связи с попытками армянских властей отстранить от участия в выборах крупнейшее оппозиционное движение "Сильная Армения" и партию "Процветающая Армения".