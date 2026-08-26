Москва26 авг Вести.Армения как суверенное государство имеет право двигаться в сторону евроинтеграции, однако в таком случае она не должна пользоваться возможностями ЕАЭС. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Он пожелал, чтобы Армения перестала вести лживую политику и честно представила участникам ЕАЭС план своих дальнейших действий.

Это право (укрепление сотрудничества с Евросоюзом. – Прим. ред.) суверенного государства. Наша страна выстраивает отношения на принципах дружбы, взаимности, отсутствия двойных стандартов невмешательства в дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества. Хочется, чтобы Армения не вела лживую политику, потому что если Армения принимает закон о намерениях вступить в Евросоюз, ну тогда зачем вы используете возможности ЕАЭС? Зачем вы обманываете его участников, это цинично, это неправильно. Возьмите и скажите. Вы идете в Евросоюз – идите, но тогда здесь не нужно получать преференции объяснил Володин

Ранее об отношениях России с властями Армении высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Ереван ухудшит отношения с Москвой и ЕАЭС, если подаст заявку на вступление в Евросоюз, однако объяснять это текущему руководству Армении бесполезно.