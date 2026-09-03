Пашинян: Армения не будет возражать в случае решения РФ вывести военную базу

Пашинян сделал заявление по поводу 102-й российской военной базы Пашинян: Армения не будет возражать в случае решения РФ вывести военную базу

Москва3 сен Вести.Армения не будет возражать в случае принятия Россией решения вывести 102-ю российскую военную базу в Гюмри. Такое заявление сделал премьер Армении Никол Пашинян, его слова приводят армянские СМИ.

1 сентября президент России Владимир Путин фразой "уйдем хоть завтра" ответил на вопрос о военной базе в Гюмри. По его словам, вопрос военной базы должна решать Армения, а Россия не будет никому ничего навязывать.

Пашинян заявил, что Армения не считает наличие данной военной базы жизненной необходимостью.

По базе обсуждений не было, мы не поднимали вопрос базы прежде. Если РФ решит вывести базу, мы не будем возражать заявил Пашинян

Политик добавил, что если Россия решит оставить базу, то Армения готова это обсудить.