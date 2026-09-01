Путин: курс Армении в ЕС фактически означает выход из ЕАЭС Путин: стремление Армении в ЕС равносильно уходу из ЕАЭС

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что движение Армении в сторону вступления в Евросоюз фактически означает намерение выйти из Евразийского экономического союза. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Владимир Путин отметил, что ему всегда интересно обсуждать с Пашиняном разные темы, однако по ключевому вопросу он с ним не согласен.

Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей сказал российский лидер

Он также подчеркнул, что одновременное участие Армении в двух организациях невозможно, и именно в этом, по его словам, заключается основная проблема.