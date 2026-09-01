Переговоры Путина и Пашиняна длились около часа Владимир Путин и Никол Пашинян общались около часа

Москва1 сен Вести.Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились, продлившись около часа.

Основная часть переговоров проходила за закрытыми дверями на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. На публичной части обсуждался вопрос о возможном вступлении Армении в Евросоюз.

Российский президент обозначил принципиальную позицию: если Армения законодательно запустит процедуру вступления в иную международную структуру, это будет расцениваться как фактический выход из действующего объединения — ЕАЭС.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что право Армении самостоятельно определять приоритеты внешней политики не ставится под сомнение: стремление республики к сближению с Евросоюзом — законный суверенный выбор. И от того, насколько быстро Армения сформулирует свою позицию по вопросу вступления в ЕС, зависит выстраивание дальнейших отношений с Москвой.

Особое внимание президент России уделил необходимости опоры на мнение общества: он предложил не принимать стратегически значимые решения в закрытом режиме, а дать гражданам Армении возможность выразить свою позицию в рамках широкого общественного обсуждения.