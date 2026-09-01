Москва1 сенВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен обсудить 1 сентября с президентом России Владимиром Путиным дальнейшую стратегию отношений между странами. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.
Сегодня я проведу встречу с уважаемым президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения стратегии дальнейшего развития наших отношенийсказал он
В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, а спустя месяц его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Российский лидер, высказываясь по этому поводу, заявлял, что нахождение Армении в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.