Пашинян заявил, что обсудит с Путиным стратегию отношений Армении с Россией

Пашинян хочет обсудить с Путиным дальнейшие отношения Армении и России Пашинян заявил, что обсудит с Путиным стратегию отношений Армении с Россией

Москва1 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен обсудить 1 сентября с президентом России Владимиром Путиным дальнейшую стратегию отношений между странами. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.

Сегодня я проведу встречу с уважаемым президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения стратегии дальнейшего развития наших отношений сказал он

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, а спустя месяц его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Российский лидер, высказываясь по этому поводу, заявлял, что нахождение Армении в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.