Песков заявил, что каждый контакт Путина и Пашиняна важен

Песков заявил о важности каждого контакта Путина и Пашиняна Песков заявил, что каждый контакт Путина и Пашиняна важен

Москва30 авг Вести.России важен каждый контакт на высшем уровне с Арменией, президент РФ Владимир Путин воспользуется возможностью обсудить с премьер-министром страны Николом Пашиняном устремление Еревана в Европейский союз. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Каждый раз контакт на высшем уровне важен отметил он, говоря о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Пашинян проведут двустороннюю встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

По словам Ушакова, Москва по-прежнему настаивает на том, что Ереван не может стремиться к членству в ЕС, будучи при этом участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС).