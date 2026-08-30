Москва30 авгВести.России важен каждый контакт на высшем уровне с Арменией, президент РФ Владимир Путин воспользуется возможностью обсудить с премьер-министром страны Николом Пашиняном устремление Еревана в Европейский союз. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Каждый раз контакт на высшем уровне важенотметил он, говоря о предстоящей встрече Путина и Пашиняна
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Пашинян проведут двустороннюю встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
По словам Ушакова, Москва по-прежнему настаивает на том, что Ереван не может стремиться к членству в ЕС, будучи при этом участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС).