Ереван отказался от проведения референдума о членстве в ЕС Пашинян отказал Путину в проведении референдума по вступлению Армении в ЕС

Москва1 сен Вести.После принятия закона о вступлении в Евросоюз Ереван уже отказался от проведения референдума, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума, потому что если тогда парламент не принял бы этот закон - я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом, то есть они собрали подписи граждан Армении, по конституции есть такая возможность, и представили этот проект в парламент. Если парламент не принял бы этот закон, то инициаторы могли собрать еще 250 тыс. подписей, и если на этот раз парламент отказал бы, то мы должны были бы провести референдум в Армении. То есть, принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума пояснил премьер

Путин на встрече с Пашиняном посоветовал властям Армении дать народу право выбора по вопросу о вступлении в ЕС и закрыть тему. Российский лидер подчеркнул, что "всегда должен быть у народа выбор".

Ну так сделайте его, и закроем тему, вот и все. Самое простое - это обратиться к людям, спросить: "Вы что хотите? Так или так?" И все сказал президент

Путин и Пашинян встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Беседа продолжалась около часа, общение проходило на русском языке.