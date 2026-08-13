Москва13 авгВести.Армения по итогам референдума может принять решение ни в пользу Европейского союза, ни в пользу Евразийского экономического союза. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По словам главы армянского правительства, власти проведут в стране референдум только после того, как официально подадут заявку на присоединение к ЕС. Он добавил, что ЕС и ЕАЭС нужны Армении в равной степени, пока Ереван "не сформирует альтернативы".
Может, мы примем решение ни в пользу ЕС, ни в пользу ЕАЭС. Может быть и такой вариантсказал Пашинян
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС до декабря текущего года.