Галузин: ЕАЭС рассчитывает, что Армения проведет референдум по ЕС до декабря

В МИД РФ назвали срок, в который Армении нужно провести референдум по ЕС Галузин: ЕАЭС рассчитывает, что Армения проведет референдум по ЕС до декабря

Москва11 авг Вести.Армении необходимо провести референдум о вступлении в Европейский союз или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до декабря текущего года. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам дипломата, именно в декабре на встрече глав государств – членов ЕАЭС будет обсуждаться вопрос о возможных дальнейших шагах в отношении Армении.

Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов сказал Галузин

В конце июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер среди прочего заявил, что в республике необходимо как можно скорее провести референдум по вопросам вступления страны в ЕС.