Галузин указал на противоречия в позиции Пашиняна по ЕС и ЕАЭС

Галузин назвал путанными заявления Пашиняна о ЕС и ЕАЭС Галузин указал на противоречия в позиции Пашиняна по ЕС и ЕАЭС

Москва11 авг Вести.Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу вступления страны в Евросоюз или выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остаются противоречивыми. Таким мнением в интервью ТАСС поделился заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам замминистра, Конституция Армении предусматривает проведение референдума по вопросам членства в надгосударственных международных организациях по инициативе правительства. При этом в 2025 году армянская сторона утверждала, что принятый закон о начале процесса вступления в ЕС не требует референдума, поскольку носит декларативный характер.

Теперь же мы слышим, что результаты июньских выборов в Армении якобы уже сами по себе являются свидетельством общенациональной поддержки проевропейского курса, дальнейшего внедрения в стране европейских норм и правил, а значит – снова нет необходимости в референдуме отметил Галузин

Он также напомнил о неоднозначных заявлениях Пашиняна в ходе предвыборной кампании. По словам замминистра, премьер признавал, что Армению пока никто не приглашал в ЕС и она может вообще никогда не стать членом объединения.

Галузин подчеркнул, что именно поэтому лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии считают необходимым выяснить позицию граждан Армении. Речь, по его мнению, должна идти не только о желании вступить в ЕС, но и о готовности отказаться от членства в ЕАЭС ради возможного присоединения к Евросоюзу.

Ранее Пашинян сообщил, что основные принципы ЕАЭС якобы не реализуются в полной мере. Среди них обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.