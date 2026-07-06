Мишустин и Пашинян провели почти полуторачасовую встречу Переговоры Мишустина и Пашиняна шли около 1,5 часов

Москва6 июл Вести.Встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжалась почти полтора часа.

Переговоры прошли в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки "Иннопром". Для Пашиняна этот визит стал первой поездкой в Россию после парламентских выборов в Армении.

В ходе встречи армянский премьер заявил, что Ереван намерен и дальше развивать отношения с Москвой, а также заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе. По словам Пашиняна, переговоры с Мишустиным стали возможностью обсудить весь комплекс вопросов двусторонней повестки и сопоставить позиции по ключевым направлениям сотрудничества.