Премьер Армении Пашинян прилетел в Екатеринбург на переговоры с Мишустиным

Пашинян прибыл в Екатеринбург для переговоров с Мишустиным Премьер Армении Пашинян прилетел в Екатеринбург на переговоры с Мишустиным

Москва6 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург, где у него должны состояться переговоры с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Видео прибытия на Урал Пашинян опубликовал в своих официальных социальных сетях.

Данный рабочий визит Пашиняна в Россию стал для него первым после парламентских выборов в Армении, где победу одержала партия действующего премьера "Гражданский договор".

1 июля Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны. В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия.