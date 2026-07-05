Премьер Армении Пашинян приедет на "Иннопром" в Екатеринбурге

Пашинян впервые после выборов в Армении посетит Россию Премьер Армении Пашинян приедет на "Иннопром" в Екатеринбурге

Москва5 июл Вести.Поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на "Иннопром" в Екатеринбурге станет первым визитом политика в Россию после парламентских выборов в стране, сообщает ТАСС.

Последний раз Пашинян посещал Российскую Федерацию в апреле текущего года. Армянский премьер тогда встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 6 июля, проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Главы правительств примут участие в XVI Международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет 6-9 июля в Екатеринбурге.