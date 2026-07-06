Пашинян вылетел в РФ с рабочим визитом впервые после выборов в парламент Армении

Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в Армении Пашинян вылетел в РФ с рабочим визитом впервые после выборов в парламент Армении

Москва6 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию впервые после парламентских выборов, на которых победила его партия "Гражданский договор".

Пашинян отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом отмечается в Telegram-канале кабмина Армении

По данным армянских властей, Пашинян посетит международную промышленную выставку "Иннопром-2026" в Екатеринбурге. Он поучаствует в пленарном заседании на тему "Индустрия 360. Производство без границ". Также запланирована его встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Первого июля Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны. В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. ЦИК республики 14 июня объявил, что победу одержала партия Пашиняна "Гражданский договор". Оппозиция обжаловала результаты парламентских выборов в Конституционном суде страны, но тот их иски отклонил.