Путин рассказал, на что ориентируются стоящие за Пашиняном политические силы Путин: стоящие за Пашиняном политические силы ориентируются на стандарты Запада

Москва4 июн Вести.Политические силы, которые стоят за премьер-министром Армении Николом Пашиняном, ориентируются на западные стандарты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств.

Российский лидер подчеркнул, что в этом нет ничего плохого, поскольку это суверенное право любого государства.

Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром [Армении], давно так и говорят, и не стесняются, в открытую это делают​​​. На самом деле, здесь нет ничего плохого – ориентироваться на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты сказал Путин

У России только одна просьба к Армении, подчеркнул российский президент. Эта просьба - как можно скорее провести референдум о будущем Армении либо в ЕС, либо в ЕАЭС.

Ранее глава российского государства отметил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь республика ни выбрала.