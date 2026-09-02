Президент РФ указал на готовность России покинуть военную базу в армянском Гюмри

Путин допустил вывод российской военной базы из Гюмри Президент РФ указал на готовность России покинуть военную базу в армянском Гюмри

Москва2 сен Вести.Россия готова вывести свою военную базу из армянского Гюмри, если власти республики сочтут ее присутствие ненужным. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

Глава государства обратил внимание, что Москва не намерена навязывать Еревану военное сотрудничество и может оперативно прекратить присутствие базы.

Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра подчеркнул Путин

При этом, по словам президента, РФ продолжит работу в республике, если ее жители заинтересованы в сохранении российского военного контингента.

Ранее обозреватель Александр Гришин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по указанию Европейского союза сознательно ведет республику к конфликту с Россией.