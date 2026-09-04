Москва4 сенВести.В Сочи и Сириусе отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру, произошло возгорание нефтебазы, сообщается в MAX-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Обломки беспилотников находят по разным адресам. По предварительной информации, пострадавших нет. Произошло возгорание на территории нефтебазыотмечается в сообщении
Уточняется, что повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.