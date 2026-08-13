Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и Сириусе

В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и Сириусе

Москва13 авг Вести.В Сочи и на федеральной территории "Сириус" объявлена тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили руководители администраций Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин.

Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие предупредил мэр Сочи в своем канале на платформе MAX

Глава администрации Сириуса со своей стороны рекомендовал сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

Ранее 13 августа Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Сочи, Краснодара и Геленджика на фоне объявленного в Краснодарском крае режима беспилотной опасности.