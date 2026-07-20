Москва20 июлВести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на федеральной территории "Сириус" и в городе-курорте Сочи. Об этом сообщили руководители администраций Дмитрий Плишкин и Андрей Прошунин.
Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствиепредупредил мэр города-курорта в своем канале на платформе MAX
Похожее сообщение в MAX опубликовал глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.