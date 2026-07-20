Воздушная тревога из-за БПЛА сработала в Сочи и Сириусе

В Сочи и Сириусе сработала воздушная тревога из-за БПЛА Воздушная тревога из-за БПЛА сработала в Сочи и Сириусе

Москва20 июл Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на федеральной территории "Сириус" и в городе-курорте Сочи. Об этом сообщили руководители администраций Дмитрий Плишкин и Андрей Прошунин.

Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие предупредил мэр города-курорта в своем канале на платформе MAX

Похожее сообщение в MAX опубликовал глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.