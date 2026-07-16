Москва16 июлВести.Ночью 16 июля воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов объявлена в Сочи, Анапе и на федеральной территории "Сириус". Об этом сообщает руководство местных администраций.
Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие.предупредил, в частности, мэр города-курорта Андрей Прошунин в своем канале в MAX
Аналогичные сообщение опубликовали глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин и мэрия Анапы в своих официальных каналах.