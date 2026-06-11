При атаке БПЛА на Краснодар произошло возгорание в двух квартирах

Две квартиры вспыхнули в результате атаки БПЛА в Краснодаре При атаке БПЛА на Краснодар произошло возгорание в двух квартирах

Москва11 июн Вести.Две квартиры загорелись при атаке БПЛА ВСУ на Краснодар. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарской области.

Также в результате удара был поврежден фасад дома и выбиты окна.

Кадры последствия атаки БПЛА в Краснодаре. Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в двух квартирах говорится в сообщении

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о попадании обломков БПЛА в жилой многоквартирный дом в Краснодаре. По его данным, в результате инцидента пострадали два человека.