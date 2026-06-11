Москва11 июнВести.Две квартиры загорелись при атаке БПЛА ВСУ на Краснодар. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарской области.
Также в результате удара был поврежден фасад дома и выбиты окна.
Кадры последствия атаки БПЛА в Краснодаре. Поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, возгорание произошло в двух квартирахговорится в сообщении
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о попадании обломков БПЛА в жилой многоквартирный дом в Краснодаре. По его данным, в результате инцидента пострадали два человека.